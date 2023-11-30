Болгарія не пустила борт із Лавровим та Захаровою, які летіли на зустріч ОБСЄ

Через рішення Болгарії маршрут міністерського борту став довшим та зайняв понад 5 годин.

Болгарія відмовилася пропустити борт із міністром закордонних справ Сергієм Лавров, який летів на зустріч ОБСЄ. Причиною такого рішення Софії стало, що на борту була речниця російського дипломатичного відомства Марія Захарова.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Зазначається, що через рішення Болгарії довжина маршруту міністерського борту склала близько 4000 км, шлях зайняв понад 5 годин. Літак Лаврова шляхом до Північної Македонії пролетів над Туреччиною, а також Грецією, хоча раніше очікувався маршрут через Болгарію.

"Як стало відомо нашому агентству, болгарська сторона відмовила в прольоті літаку глави МЗС РФ, якщо на борту буде офіційний представник російського дипвідомства Марія Захарова", - скаржаться пропагандисти.

У ноті МЗС Болгарії, яку нібито отримало "агентство", пояснили, що Софія не пустила Марію Захарову, бо вона перебуває під санкціями ЄС. Додамо, що Лавров також - у санкційному списку.

"Дозвіл надається для участі у вищезгаданому засіданні в Скоп'є міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова та делегації, що його супроводжує, відповідно до ноти... Дозвіл не відноситься до директора департаменту інформації і друку МЗС Росії Марії Захарової, яка фігурує у списку санкцій, згідно з чинним правом ЄС", - цитує пропагандистське видання заяву МЗС Болгарії.

Нагадаємо, що проти речниці МЗС РФ ЄС запровадив санкції через за визнання "ОРДЛО".

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