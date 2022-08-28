Болгарія не вестиме переговори з "Газпромом" щодо нових контрактів

Уряд Болгарії не планує проводити переговори про новий короткостроковий, середньостроковий або довгостроковий контракт із російським монополістом "Газпромом".

Про це повідомляється на сайті уряду Болгарії.

За словами віцепрем’єра з економічної політики Христо Алексієва, зараз йдеться про отримання обсягів газу у рамках чинного контракту.

Довгостроковий план уряду передбачає перехід на імпорт скрапленого газу. Наголошується, що технічний уряд дасть старт процедурі, а контракти укладатиме новий Кабінет міністрів.

Нагадаємо, Болгарія та США домовились про поставки газу.

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