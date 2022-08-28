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Болгарія не вестиме переговори з "Газпромом" щодо нових контрактів

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Болгарія не вестиме переговори з "Газпромом" щодо нових контрактів

Фото: pixabay.com

Довгостроковий план уряду Болгарії передбачає перехід на імпорт скрапленого газу.

Уряд Болгарії не планує проводити переговори про новий короткостроковий, середньостроковий або довгостроковий контракт із російським монополістом "Газпромом". 

Про це повідомляється на сайті уряду Болгарії.

За словами віцепрем’єра з економічної політики Христо Алексієва, зараз йдеться про отримання обсягів газу у рамках чинного контракту.

Довгостроковий план уряду передбачає перехід на імпорт скрапленого газу. Наголошується, що технічний уряд дасть старт процедурі, а контракти укладатиме новий Кабінет міністрів.

Нагадаємо, Болгарія та США домовились про поставки газу.

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