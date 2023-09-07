Болгарія оснащує берегову охорону ракетами через російську загрозу в Чорному морі

Болгарія також не буде працювати з Росією над будь-якими енергетичними проєктами, особливо пов'язаними з АЕС "Белене".

Через російську загрозу у Чорному морі Болгарія почала оснащувати берегову охорону ракетами.

Про це повідомляє Novinite.com із посиланням на заяву прем'єр-міністра Николая Денкова.

"На даний момент ми не бачимо прямої загрози болгарським портам, але на силу відповідатимемо силою. Саме тому ми почали купувати ракети для берегової охорони, щоб ніхто не наважився наблизитися до наших чорноморських міст", - повідомив Денков.

Глава уряду додав, що Болгарія повинна розвивати свої військово-морські сили, аби вони були достатньо підготовлені для захисту країни.

За його словами, національний інтерес Болгарії полягає в тому, щоб лінія фронту і агресор в особі Росії були якомога далі від кордонів країни.

Він також заявив, що російські політики неодноразово говорили, що після України на черзі балтійські республіки та Молдова.

"Настав час болгарським громадянам відкрити очі на те, хто є агресор, який хоче відновити імперський вплив", - зазначив Денков.

За словами болгарського прем'єр-міністра агресор буде під європейськими санкціями протягом багатьох років, і тому для країни найкраще продати обладнання нереалізованої атомної електростанції Україні.

Раніше міністр оборони Болгарії заявляв, що не відкидає зіткнення Росії та НАТО у Чорному морі.

Тим часом Болгарія передає потужну кількість бронетехніки для ЗСУ. Також країна планує долучитися до коаліції з розмінування, зокрема йдеться про роботи в Чорноморській акваторії.

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