Болгарія та Румунія приєднуються до Шенгенської зони, але є нюанс

До Шенгенської зони включно з Румунією та Болграрією входять 29 країн.

Болгарія та Румунія, сьогодні, 31 березня, вступають до Шенгенської зони, але про повноцінне членство поки не йдеться.

Про це повідомили в Єврокомісії.

Зокрема, вступ до Шенгенської зони означає, що прикордонний контроль на в’їзді та виїзді з цих країн до інших країн Шенгенської зони повітряним чи водним транспортом буде скасовано.

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Тим часом на сухопутних коридора з іншими країнами Євросоюзу контроль на певний час збережеться, рішення про його скасування має ухвалити Рада ЄС. Однак Австрія наразі виступає проти скасування контролю.

До Шенгенської зони включно з Румунією та Болграрією входять 29 країн. Це всі держави ЄС, окрім Кіпру, а також Ісландія, Норвегія та Швейцарія. Прикметно, що проти вступу Болгарії до Шенгенської зони виступала Угорщина.

Як ми повідомляли раніше, Румунія і Болгарія досягли угоди про приєднання до Шенгенської зони з відкритими кордонами по повітрю і морю від березня 2024 року. Переговори про сухопутні кордони продовжаться наступного року.

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