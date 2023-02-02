Болгарія та Сербія почали будівництво нового газопроводу: хочуть зменшити залежність від Москви

Країни планують ввести газогін в експлуатацію до кінця цього року.

Болгарія заявила про початок будівництва нового газогону до Сербії. Таким чином країни хочуть зменшити залежність від газу країни-агресорки Росії.

Про це повідомляє Reuters.

За словами болгарського міністра енергетики Россена Христова, новий газопровід дозволить постачати газ не з Російської Федерації. Крім того, таке будівництво також підвищить безпеку поставок блакитного палива до Південно-Східної Європи.

Заплановане будівництво 170-кілометровооо газогону. Він буде пролягати від болгарського міста Новий Іскір до Ніша в Сербії. Завершити будівництво та ввести в експлуатацію його планують до кінця 2023-го.

Ділянка довжиною 62 км буде пролягати на території Болгарії. Софія планує завершити будівництво до кінця жовтня. У планахБелграда завершити будівництво у межах країни до осені.

Зазначається, що трубопровід частково фінансований за рахунок допомоги Європейського Союзу. Газогін дасть Сербії доступ до неросійських поставок з Південного газового коридору і терміналів СПГ в Греції і Туреччині. Він також диверсифікує маршрути, які з'єднують Болгарію з європейською газовою мережею.

Нагадаємо, Туреччина відкрила нове нафтове родовище у районі гори Габар, що на північному сході країни. Енергоресурс оцінюється у 12 млрд доларів.

Читайте також: