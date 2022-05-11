Болгарія та США домовились про поставки газу: буде дешевше, ніж у "Газпрому"

Болгарія та США домовились про поставки газу: буде дешевше, ніж у "Газпрому"

Болгарія домовилася про постачання скрапленого природного газу із США від червня.

Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков провів із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс у Вашингтоні зустріч, на якій сторони домовились про постачання американського скрапленого газу (СПГ) на більш вигідних умовах, ніж Болгарія купувала у Росії.

Про це пише видання Bulgarian News Agency.

Прем'єр-міністр Петков зазначив, що партнерство зі США разом із солідарністю та підтримкою ЄС є важливою частиною забезпечення газової незалежності Болгарії.

"Було домовлено, що реальні поставки скрапленого газу до Болгарії будуть здійснюватися за цінами, нижчими за ціни Газпрому, починаючи з червня", - зазначив він.

Болгарія намагається забезпечити поставки природного газу після того, як російський "Газпром" припинив поставки через відмову Софії платити в рублях.

"Газпром" також повідомив про повне припинення постачання газу до Польщі.

Наразі Болгарія має єдиний довгостроковий контракт на поставки газу з Азербайджаном. Але контрактний обсяг поставок газу покриває лише 10% від споживання в країні.

Нагадаємо, "Оператор ГТС" підтвердив факти крадіжки газу росіянами на окупованих територіях.

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