Болгарія видворила російського журналіста – яка причина

Державне агентство національної безпеки Болгарії (SANS) повідомило 1 листопада, що з країни вислали кореспондента "Російської газети" Олександра Гацака через загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє інформаційне агентство ВТА.

У пресрелізі SANS йдеться, що застосовано "примусові адміністративні заходи щодо Гацака, включно з анулюванням права на проживання, видворення і заборону на в'їзд і проживання на території країн-членів ЄС". Причиною цих заходів стала "діяльність, що становить загрозу національній безпеці Болгарії".

Гацак покинув Болгарію 1 листопада.

Кореспондента "Російської газети" Олександра Гацака 29 вересня викликали для вручення наказу про видворення: спочатку до Міграційного управління МВС, а потім до Державного агентства національної безпеки Болгарії. Але він туди не з'явився і сховався на території посольства Росії в Софії.

Раніше міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що в інформаційному просторі Болгарії вживають заходів для зменшення впливу російської пропаганди.

Нагадаємо, у Британії затримали болгарів, які шпигували на користь Росії (фото).

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