Болгарія заблокувала зарплати російських дипломатів: у чому справа

Болгарія заморозила переказ з Росії до її посольства в Софії, який призначався для виплат зарплат.

За словами міністра фінансів Болгарії Асена Василева, рішення було ухвалене відповідно до санкцій Європейського Союзу.

Про це повідомляє BNR.

"Є переказ до посольства Росії, який потрапляє безпосередньо під санкції Єврокомісії. Посольство Росії запросило скасувати санкції за цей переказ, і зараз скасування узгоджується з ЄК", – сказав Василев.

Він уточнив, що йдеться про заробітну плату для російських дипломатів у розмірі 890 тисяч доларів. Після роз’яснень Єврокомісії болгарська влада вирішить, що робити з коштами.

Таким чином Василев спростував заяву глави парламентської групи партії "Є такий народ" Тошко Йорданова про те, що рахунки посольства Росії в Болгарії були нібито заблоковані.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Болгарії Кирило Пєтков, який пішов у відставку, заявив, що 70 дипломатів посольства Росії в Болгарії будуть відкликані і повернуться до Москви.

Своєю чергою, Росія заявила, що розглядає можливість розірвання дипломатичних відносин із Болгарією в разі, якщо вона не скасує рішення про вислання 70 працівників російських дипломатичних представництв.

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