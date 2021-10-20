Болгарія заборонила відвідувати ресторани і спортзали без COVID-сертифікатів

Болгарія заборонила відвідувати ресторани і спортзали без COVID-сертифікатів

Болгарія має найвищий рівень смертності від COVID-19 в ЄС. 94% смертей припадають на невакцинованих хворих.

Болгарія у вівторок, 19 жовтня, заборонила громадянам відвідувати громадські заклади без наявності "зеленого" COVID-сертифікату про вакцинацію, перенесення хвороби або негативний тест.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що цифровий або паперовий паспорт здоров'я стане обов'язковим для відвідування ресторанів, театрів, кінотеатрів, концертних залів, спортзалів, клубів і торгових центрів.

Відповідне рішення міністр охорони здоров'я країни Стойчо Кацаров пояснив новим сплеском коронавірусної інфекції.

"Кількість інфікованих зростає, зростає і кількість смертей, що змушує нас вживати додаткові заходи", - вказав він, попередивши, що заклади, які не дотримуватимуться правил, будуть зачинені.

Минулої доби у Болгарії зареєстрували 4979 нових випадків захворювання COVID-19 і 214 пов'язаних з коронавірусом смертей.

Впродовж двох останніх тижнів у державі спостерігають найвищий рівень смертності від COVID-19 серед 27 країн Європейського Союзу. Зауважується, що 94% смертей припадають на людей, які не пройшли вакцинацію.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Поліція перевірятиме COVID-сертифікати: чи готові до цього українці

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