Болгарія зафіксувала найвищий від початку пандемії добовий приріст заражень коронавірусом

Болгарія зафіксувала найвищий від початку пандемії добовий приріст заражень коронавірусом

Болгарія є найменш вакцинованою державою в Європейському Союзі.

У Болгарії в середу, 27 жовтня, зафіксували 6 813 нових випадків захворювання на COVID-19. Це найвищивий добовий приріст заражень в країні від початку пандемії.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що впродовж доби від ускладнень коронавірусу померли ще 124 людини, тож загальна кількість пов'язаних із новою інфекцією летальних випадків зросла до 23 440.

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Водночас у вівторок в країні встановили добовий рекод зі смертності від COVID-19, зафіксувавши 243 смерті.

Нині у болгарських лікарнях із коронавірусом перебувать понад 7,3 тисячі пацієнтів. Зауважимо, що Болгарія є найменш вакцинованою державою в Європейському Союзі.

Минулого тижня Болгарія заборонила громадянам відвідувати громадські заклади без наявності "зеленого" COVID-сертифікату про вакцинацію, перенесення хвороби або негативний тест. Цифровий або паперовий паспорт здоров'я став обов'язковим для відвідування ресторанів, театрів, кінотеатрів, концертних залів, спортзалів, клубів і торгових центрів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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