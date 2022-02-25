Болгарія, Естонія та Литва закривають повітряний простір для російських авіакомпаній

Болгарія, Естонія та Литва закривають повітряний простір для російських авіакомпаній

Таке рішення ухвалили на знак солідарності з Україною.

Болгарія закриває повітряний простір для російських авіакомпаній через напад РФ на Україну.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства транспорту цієї країни.

"Усі повітряні судна, які мають ліцензію, видану Російською Федерацією, не можуть входити в суверенний повітряний простір Республіки Болгарія, включаючи повітряний простір над територіальними водами", — йдеться в повідомленні.

Заборона діє від 00.00 26 лютого 2022 року.

"Акція проводиться у зв’язку з ескалацією військового конфлікту та на знак солідарності з Україною", — зазначили у болгарському міністерстві.

Крім того, на телеканалі "Рада" повідомили, що повітряний простір для Росії закривають Естонія та Литва.

Раніше повідомлялося, що Польща та Чехія закривають повітряний простір для російських авіакомпаній.