Болгарія запроваджує візовий режим для росіян зі службовим паспортом

Болгарія заявила, що лише виконує рішення ЄС про припинення спрощеного видавання віз для громадян РФ.

Уряд Болгарії ухвалив рішення запровадити візовий режим для громадян Росії зі службовим паспортом. Відповідні зміни запрацюють вже від 20 жовтня.

Про це повідомляє Bulgarian News Agency.

У пресслужбі болгарського уряду пояснили, що 9 вересня в Офіційному журналі Європейського Союзу було опубліковане рішення про повне призупинення дії Угоди між Європейським Співтовариством і Російською Федерацією про спрощення видачі віз для громадян. Відповідне рішення набуло чинності 12 вересня. Болгарія лише безпосередньо його імплементувала.

Зазначається також, що візовий режим для російських власників дипломатичних паспортів Болгарія запровадила ще 25 лютого.

Візи для Росіян: хто запровадив

Уже 9 країн Євросоюзу припинили оформляти туристичні візи для громадян Росії. Від 19 вересня почала діяти заборона на в'їзд громадянам Росії до Естонії, Латвії, Литви та Польщі. Тепер росіяни не зможуть потрапити до цих країн через шенгенський зовнішній кордон.

Згодом стало відомо, що Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія й Нідерланди також відмовилися пускати російських туристів. Пізніше до цього списку приєдналась ще й Швейцарія.

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