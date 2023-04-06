Болгарія зробила несподіванку для російських кораблів, але є нюанс

Кораблі, які пов’язані з Росією, але плавають під прапорами інших країн, заборонили входити в болгарські порти. Заборона містить низку винятків.

Від 8 квітня Болгарія забороняє доступ до всіх своїх портів для суден, зареєстрованих у російському морському реєстрі, незалежно від прапора, під яким вони плавають.

Про це повідомили у морській адміністрації цієї країни.

Рішення мотивоване санкціями ЄС, запровадженими проти Росії у відповідь на агресію проти України, і продовжує чинну з 17 квітня 2022 року заборону на захід суден під прапором Росії в порти Болгарії.

Заборона супроводжується довгим списком винятків. Кораблі, які пов’язані з Росією і перевозять нафту, природний газ, деяку сировину, а також хімічну, сільськогосподарську, харчову та фармацевтична продукція зможуть продовжувати швартуватися в болгарських портах.

Таким чином, обмеження не торкаються імпорту російської нафти для болгарського нафтопереробного заводу, що належить російській компанії “Лукойл”. Болгарія на два роки звільнена від застосування ембарго ЄС на російську нафту.

Нагадаємо, уряд острівної держави Антигуа і Барбуди в Карибському морі заявив, що більше не утримуватиме у своїй гавані супер'яхту, яка, ймовірно належить російському мільярдерові Андрію Гур'єву - олігарху, близькому до Путіна.

Читайте також: