Болгарія зупиняє видавання віз росіянам на невизначений термін

Консульство Болгарії в Москві повідомило туроператорам, що приймання документів на туристичні візи і візи для власників нерухомості тимчасово призупинене у "надзвичайній ситуації, що склалася".

На який термін ухвалене таке рішення щодо росіян – наразі не відомо.

Про це Асоціація туроператорів Росії повідомила на своєму сайті.

Це рішення пов'язане з оголошенням Росією персонами нон грата 14 болгарських дипломатів. МЗС країни таким чином відповіло на ще в червні ухвалене рішення болгарської влади про висилання 70 російських дипломатів і техперсоналу російських дипвідомств, серед яких генконсули у Варні та Русі.

Зауважимо, що Болгарія видавала росіянам національні візи, які дають право також на в'їзд до Румунії, Хорватії та Кіпру, але не дають права на в'їзд до Шенгену.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що посольство Латвії в Росії зупинило на невизначений термін видавання всіх віз для громадян РФ. Виняток – похорон близького родича.

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