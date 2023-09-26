Болгарія передасть непридатні для експлуатації ракети С-300: чи треба вони Україні

За словами болгарських депутатів, українська сторона заявила, що має можливості поставити на озброєння такі несправні боєприпаси.

Комітет із питань оборони Національної асамблеї Болгарії підтримав рішення про надання Україні непридатних для експлуатації ракет для комплексів С-300.

Про це передає Болгарське інформаційне агенство.

"Болгарія не має необхідного потенціалу для самостійного ремонту цих боєприпасів. Їхнє використання нашою армією створило б серйозний ризик для життя болгарських військовослужбовців. На відміну від Болгарії, Україна заявила, що має можливості поставити на озброєння такі несправні боєприпаси", – йшлося у зверненні ініціаторів передавання.

За їхніми словами, Україна полагодить ці ракети і зможе посилити ними свою ППО.

Під час дебатів деякі болгарські депутати стверджували, таке рішення становить загрозу національній безпеці, і вимагали відставки міністра оборони.

Сам міністр обоорони Болгарії Тодор Тагарєв пояснив, що пропозиція про надання додаткової військової допомоги Україні не передбачає будь-яких ракетних комплексів ППО. Він уточнив, що Болгарія надасть Україні лише ракети, які не може сама поремонтувати.

"Нам краще не зберігати несправні ракети ЗРК, тому що це небезпечно і може загрожувати життю особового складу", — додав начальник оборони адмірал Еміль Ефтімов.

Водночас передбачається передавання Болгарією Україні надлишкових набоїв калібру 5,56 із запасів МВС.