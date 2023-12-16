Болгарське радіо зняло з ефіру інтерв’ю з очільницею посольства РФ: у чому причина

Програмна рада Болгарського національного радіо заборонила трансляцію запланованого на суботу, 16 грудня, інтерв'ю з послом Росії Елеонорою Митрофановою.

Про це стало відомо з допису на Facebook-сторінці радіоведучого Петара Волгіна, який записав розмову із представницею держави-агресорки.

У своєму повідомленні болгарський радіожурналіст нарікає на “політичну цензуру”, стверджуючи, що інтерв’ю було знято з ефірі нібито після втручання Деляна Пеєвського – голови фракції "Руху за права і свободи" в парламенті Болгарії, який займає проукраїнську позицію.

Однак, ще напередодні посольство України в Болгарії висловило "велике розчарування та глибоку гіркоту" через анонс інтерв’ю з Митрофановою в програмі Волгіна "Політично некоректно", яка виходить на Болгарському національному радіо.

Як відреагували в українському посольстві

"Надання можливості офіційній особі держави-агресора виступити і вести пропаганду є грубим порушенням професійних і моральних стандартів журналістики… Участь представника держави-агресора в ефірі національного ЗМІ – це не дискусія чи обмін думками, а неприхована підтримка кремлівського режиму", – йдеться у дописі українського дипломатичного представництва на Facebook.

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У посольстві наголосили, що програма Волгіна "роками підтримує наративи російської агресії та гібридної війни", а надання можливості російському послу озвучувати свої заяви через національні ЗМІ є “формою співучасті у збройній агресії Кремля та гібридній війні не тільки проти України, але й проти всього демократичного світу”.

“Посольство України направило офіційне звернення до Національних зборів та відповідальних установ Республіки Болгарія з проханням провести розслідування щодо порушення професійних, моральних та етичних норм трансляцією програми "Політично некоректно" на Болгарському національному радіо, яка працює виключно для підтримки російської пропаганди та дезінформації”, - повідомили у посольстві України в Болгарії.

Болгарське національне радіо підтвердило порталу “24 часа”, що інтерв’ю з Митрофановою справді було записане, але чому його зняли з трансляції не повідомили.

Нагадаємо, раніше МЗС Болгарії висловило протест через “неналежне втручання” у свої внутрішні справи після того, як російська пані посол у Софії Елеонора Митрофанова перед парламентськими виборами в цій країні заявила про свої симпатії до партії “Възраждане” (“Відродження”), яка відкрито підтримує вторгнення РФ до України.

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