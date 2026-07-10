Болгарія несподівано змінила позицію щодо нових санкцій проти Росії: що сталося

Румен Радєв / © Associated Press

Реклама

Болгарія вирішила не блокувати 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії та Білорусі. Уряд країни затвердив офіційну позицію, згідно з якою Софія не використовуватиме право вето, хоча й далі висловлюватиме заперечення щодо деяких обмежень та людей у списках.

Про це повідомляє видання Novinite.

Раніше прем’єр-міністр Болгарії Румен Радєв після засідання Європейської Ради в Брюсселі заявляв, що держава проголосує проти документа у його поточному вигляді.

Реклама

«Ми не допустимо скасування санкцій у такій формі, у нас є право голосу, і ми його використаємо», — зазначав тоді прем’єр.

Головним пунктом незгоди Болгарії є потенційне внесення до санкційного списку ЄС очільника Російської православної церкви патріарха Кирила. На думку болгарського уряду, цей крок не матиме економічного ефекту та не зупинить війну в Україні.

«Таке включення, ймовірно, буде використано в пропагандистських цілях, зокрема для підживлення антиєвропейських настроїв», — йдеться в оприлюдненій позиції уряду.

Радєв також аргументував це історичним контекстом, заявивши, що РПЦ нібито відіграла роль у звільненні Болгарії від османського панування.

Реклама

Друге застереження Софії стосується обмежень проти Вагіта Алекперова — акціонера та колишнього президента компанії «Лукойл». Оскільки підприємства цієї групи суттєво впливають на економіку країни, а сама компанія подала арбітражний позов проти Болгарії на 3 мільярди євро, прем’єр-міністр висловився категорично проти санкцій щодо Алекперова.

«Ми не дозволимо запровадити санкції проти Вагіта Алекперова. Це означає, що ми самі собі вистрілимо в ногу», — заявляв глава уряду.

Варто додати, що Алекперов залишив керівні посади в компанії у квітні 2022 року через санкції США, Великої Британії та Австралії, проте досі володіє близько 3,12% акцій «Лукойлу».

Окрім цього, Болгарія висловила занепокоєння через ризики залишитися без запчастин для поїздів столичного метрополітену, тому виступає проти обмежень щодо російського залізничного бізнесмена Іскандера Махмудова.

Реклама

Також уряд країни не підтримує санкції проти міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова, наполягаючи, що спорт має залишатися поза політикою. Окреме застереження Софії стосується «Тольяттіхімбанку» — у Болгарії побоюються, що санкції проти цієї установи призведуть до дефіциту та подорожчання добрив на аграрному ринку.

Санкції проти РФ — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію, наголосивши, що лише рішучі дії здатні змусити країну-агресора припинити терор проти України.

Також під час саміту НАТО канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Росія не зможе досягти своїх воєнних цілей у війні проти України. Водночас він підтвердив подальшу підтримку Києва та повідомив про нову європейську ініціативу фінансування.

Новини партнерів