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Болгарія відмовилася продавати Україні російські реактори для АЕС — у Forbes назвали причину
Обладнання з АЕС «Белене» в Болгарії не продаватимуть Україні.
Болгарський уряд відмовився від угоди з Україною про продаж двох ядерних реакторів виробництва РФ для будівництва 3-го та 4-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
Про це пише Forbes.
В Болгарії пояснили це наміром розвивати власну атомну енергетику, «з огляду на зростання цін на електроенергію в усьому світі».
«Це ставить під сумнів реалізацію ще одного ключового проєкту — будівництва двох нових блоків Козлодуйської АЕС (атомна електростанція у Болгарії — ред.)», — йдеться у виданні.
Раніше Україна та Болгарія домовилися про продаж двох російських ядерних реакторів. Обговорення проєкту тривало від 2023 року. Реактори мали використати для будівництва енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.
У лютому 2025 року Верховна Рада підтримала закупівлю обладнання в Болгарії для Хмельницької АЕС, а в березні відповідний закон підписав Володимир Зеленський. Вартість угоди оцінювалася в 600 млн євро.
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