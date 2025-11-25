Болгарська владна партія зняла український прапор — як пояснила

Лідер владної болгарської партії ГЕРБ Бойко Борисов з заступником голови Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Китаю Сяо Цзе

Національний прапор України, який майорів у штаб-квартирі правлячої болгарської партії ГЕРБ з початку широкомасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, був тимчасово прибраний під час зустрічі лідера партії, колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова, з членами китайської делегації «на їхнє пряме прохання».

Про це повідомили у пресслужбі ГЕРБ у відповідь на запитання болгарської редакції «Радіо Свобода».

Зустріч відбулася 24 листопада із заступником голови Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Сяо Цзе, де сторони обговорили питання розвитку двосторонньої співпраці.

Від початку війни Борисов неодноразово заявляв про підтримку України і засуджував російську агресію. Проте на кадрах зустрічі були присутні лише прапори Болгарії та Європейського Союзу — український прапор тимчасово зняли.

«На прохання китайської делегації прапор не було розміщено під час цієї зустрічі», — повідомили у міжнародному відділі ГЕРБ, додавши, що протокол не передбачає присутності прапорів держав, які не беруть участь у переговорах.

В інших міжнародних зустрічах Борисов не прибирає український прапор. Це пояснюють домовленостями з ЄС та США, де його використовують як символ солідарності з Україною.

Не вперше відсутність українського прапора привертає увагу. У лютому 2025 року під час відеозвернення зі штаб-квартири ГЕРБ, коли обговорювали декларацію про відмову Болгарії від введення військ в Україну, прапор також не був присутній у кадрі. Тоді Борисова критикували, однак він запевнив, що прапор «залишатиметься доти, доки триває кровопролиття і не буде укладено мир».

Нагадаємо, Велика Британія тимчасово призупинила дію антиросійських санкцій проти компанії «Лукойл» у частині, що стосується Болгарії.