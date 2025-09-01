GPS-атака на літак Урсули фон дер Ляєн: болгарський політик звинуватив Кремль у брехні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Реклама

Міністр внутрішніх справ Болгарії Даніель Мітов заявив, що не варто вірити російським запереченням щодо причетності до інциденту з глушінням GPS на літаку президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це він сказав в ефірі болгарського телеканалу БНТ.

Мітов розповів, що правоохоронці вже перевірили версію про можливу кібератаку і виключили її. Міністр підкреслив, що такі випадки є частими:

Реклама

«З початку війни в Україні в 2022 році такого типу глушіння GPS-систем польотів у певних регіонах, які перебувають поблизу конфлікту, відбуваються постійно».

Коментуючи офіційні заяви Росії, Мітов підкреслив, що «те, що заперечує чи не заперечує Москва, не має жодного значення». Він нагадав, що Росія раніше заперечувала присутність своїх військ у Криму, що свідчить про повну недовіру до її заяв.

Міністр зазначив: «Ми вже звикли, що звідти не можна отримати достовірну інформацію. Ми повинні перевірити, що саме відбувається».

Нагадаємо, літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на борту змушений був приземлитися в Болгарії з використанням паперових мап. Причиною стало ймовірне втручання російських систем, які придушують GPS.

Реклама

Згодом, Єврокомісія звинуватила Росію у втручанні в роботу GPS-системи літака з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на борту під час прольоту над Болгарією в понеділок.

Представниця Єврокомісії Аріанна Подеста підтвердила, що літак безпечно приземлився в аеропорту Пловдива. Вона зазначила, що отримана від болгарської влади інформація вказує на те, що причиною проблем із GPS стало «явне втручання з боку Росії».

Також найвищий військовий посадовець Німеччини Карстен Броєр заявив, що під час польотів стикався з перешкодами для роботи GPS.