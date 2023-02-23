"Болів живіт і виглядало, ніби я вагітна": у жінки впродовж 28 років росла ракова кіста

Жінка 10 років страждала від болю в животі.

У Північній Кароліні, США, жінка протягом років скаржилась на біль в животі, як виявилось, протягом 28 років в ній росла ракова кіста.

Про історію 29-річної Вікторії Гранде пише видання METRO.

Вікторія, бармен із Шарлотти, США, все життя боролася з болями в животі та звикла терпіти інфекції сечовивідних шляхів принаймні раз на місяць. Протягом років лікарі не могли визначити чіткої причини болів та не ставили чіткий діагноз. Однак, 2022-го року, за словами ситуація різко погіршилася.

"Я аж ціпеніла від болю", – пригадує Вікторія.

І лише тоді, впродовж місяця та низки діагностик, лікарі змогли встановити справжню причину – 11-саниметрова кіста у правому яєчнику.

Victoria Grande / SWNS

"Мій живіт виглядав так, ніби я вагітна. Після КТ мені сказали, що це кіста, на якій є волосся та шкіра. Вона росла в мені протягом 28-років, але так повільно, що це було важко виявити. Для мене це виглядало божевіллям", – говорить Вікторія.

Фото: Victoria Grande / SWNS

Вікторії сказали, що кістозну тератому, тип пухлини зародкових клітин, необхідно видалити хірургічним шляхом, щоб зупинити її ріст.

"Кіста була настільки великою, що штовхала мої органи вгору, і в моєму тілі здавалося, ніби я була на 20 тижні вагітності", – додає жінка.

Вікторія перенесла операцію, щоб розрізати кісту та видалити. Все пройшло успішно, а ось відновлення, зізнається вона, було не простим: "Це було справді болісне відновлення, оскільки всі мої органи поверталися на свої місця".

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Після процедури аналізи кісти показали, що вона ракова. Виявилося, що на кісті виросла шкіра, на якій розвинувся рак.

Коли лікарі знову її прооперували, вони виявили, що всередині неї росте 100 пухлин. У Вікторії діагностували синдром зростаючої тератоми – рідкісне ускладнення пухлини.

"Синдром зростаючої тератоми є настільки рідкісним явищем, що в групі у Facebook, як я виявила, було лише шість осіб", – говорить вона.

У червні 2022 року їй довелося зробити 10-годинну операцію, щоб видалити всі пухлини, а також дві частини легені, праву фаллопієву трубу, правий яєчник, жовчний міхур і апендикс – усі вони мали ознаки раку. Після цього вона пройшла шість циклів хіміотерапії і зрештою обстеження показало, що не залишилося жодних ознак хвороби.

Зараз вона приймає ліки і кожні 13 місяців робить КТ, щоб переконатися, що рак не повернувся. Однак, жінка повернулася до нормального способу життя та уже складає плани подорожей на наступні роки.

Нагадаємо, регулярні аналізи та обстеження допомагають на ранніх стадіях виявити хвороби, запальні процеси й інші проблеми організму та вчасно почати лікування. Виявити певні захворювання можна на ранніх стадіях і своєчасно почати лікування, для цього існують скринінгові обстеження, які потрібно проходити щорічно.