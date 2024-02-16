"Болотами переповзали кордон": Лукашенко заявив про затримання української ДРГ

Під час проведення контртерористичної операції на заході Білорусії було затримано диверсантів.

Про це повідомив президент республіки Олександр Лукашенко, повідомляє БелТА.

"Лише сьогодні затримали кілька диверсантів на українському кордоні. За допомогою дронів, болотами, деякі з українських громадян переповзали на наш кордон, перекидали вибухівку для здійснення диверсій — насамперед для здійснення диверсій на території Росії та Білорусії", — заявив він.

З його слів, затримано всіх диверсантів. А серед них є білоруси.

Лукашенко також поскаржився, що на тиждень відбувається по 2-3 таких "диверсій".

Нагадаємо, Білорусь запровадила режим контртерористичної операції біля кордону з Україною - а Лельчицькому районі. Втім, наразі українська Держприкордонслужба не фіксує активних дій у сусідній країні.

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