Болтон розкритикував Трампа: чому його санкції не зашкодять Росії

Москва успішно обходить економічні обмеження, використовуючи “сіру” торгівлю та підтримку з боку третіх країн.

Колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон вважає, що погрози посилити санкції проти Росії не мають жодного значення.

Про це він повідомив в ефірі CNN.

Він зазначив, що і сам Трамп, і російський диктатор Владімір Путін чудово це розуміють.

“Він зробив це, намагаючись продемонструвати хоч якийсь баланс після своїх заяв про Зеленського та українців”, — пояснив Болтон.

За його словами, імпорт з РФ до США скоротився на 90% після початку повномасштабного вторгнення. Минулого року він становив менше ніж 3 млрд доларів, що є незначною сумою.

Тому, введення нових тарифів не матиме жодного впливу на російську економіку.

Нагадаємо, політолог Вадим Денисенко пояснив, чому Путін помилився у своїх розрахунках і як це вплине на подальший хід подій.

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