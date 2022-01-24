Бомбардувальники та кораблі: у Пентагоні озвучили варіанти відповіді на російське вторгнення в Україну

Бомбардувальники та кораблі: у Пентагоні озвучили варіанти відповіді на російське вторгнення в Україну

США планують посилити оборону країн НАТО, які межують з Україною.

Під час наради, яку минулими вихідними проводив президент США Джо Байден у резиденції в Кемп-Девіді, міністр оборони Ллойд Остін повідомив, які існують варіанти відповіді на можливе вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє NBC News.

Також читайте У Пентагоні заявляють, що дві третини російських військ біля України перекинуто з інших регіонів РФ

Очільник Пентагону назвав такі ймовірні дії у разі російського вторгнення як польоти бомбардувальників над регіоном, заходи кораблів у Чорне море та переміщення військ та деякого обладнання з інших частин Європи до Польщі, Румунії та інших сусідніх з Україною країн.

Таким чином Ллойд Остін пропонує заспокоїти союзників по НАТО і посилити їхню оборону, особливо оборону тих країн, які межують з Україною.

На нараді, яка відбувалася за допомогою захищеного відеозв’язку, був присутній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не виключають військової участі у конфлікті навколо України через російську агресію.

Читайте також: