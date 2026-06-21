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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Бомбардувальники РФ падають не випадково: що може стояти за аваріями Ту-22

Після падіння російського Ту-22М3 в Іркутській області з’явилися нові подробиці про можливу причину аварії. Йдеться про відмову двигунів НК-25, виробництво яких завершили ще у 1990-х роках.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Ту-22М3

Ту-22М3 / © Вікіпедія

У Росії з’явилися нові подробиці щодо падіння дальнього важкого бомбардувальника Ту-22М3 в Іркутській області. Саме ці літаки РФ використовує як носії надзвукових крилатих ракет Х-22.

Про це повідомляє видання Defense Express.

За повідомленнями російських джерел, катастрофа сталася під час польотів на полігоні — ймовірно, під час тренувань. Спершу в літака нібито відмовив один двигун, після чого екіпаж почав повертатися на авіабазу.

Однак уже під час повернення, за попередніми даними, відмовив і другий двигун. Після цього літак почав втрачати швидкість і впав. Офіційно причину катастрофи в РФ поки не оголошували.

Ця аварія знову привернула увагу до однієї з головних проблем Ту-22М3 — їхніх двигунів. Бомбардувальники оснащені двома турбореактивними двигунами НК-25, які розробили ще у 1970-х роках. Їхнє виробництво завершили 1996 року.

Тобто всі Ту-22М3, які досі залишаються в експлуатації, використовують двигуни, виготовлені понад 30 років тому. За десятиліття служби вони мають значний наліт, а їхній ремонт і обслуговування ускладнюються через обмежений запас деталей та самих двигунів.

Саме знос НК-25 та супутніх агрегатів міг стати однією з причин відмови двигунів на борту Ту-22М3. Водночас це вже не перший подібний випадок.

За останні два роки в Іркутській області розбилися вже три Ту-22М3: один у серпні 2024 року, ще один у квітні 2025 року і тепер — у червні 2026 року. У попередніх випадках російська сторона пояснювала аварії “технічними причинами”, не розкриваючи деталей.

Також 2019 року один Ту-22М3 здійснив жорстку аварійну посадку саме через відмову двигуна НК-25.

Проблема зі старими двигунами для Ту-22М3 у РФ відома давно. Одним із варіантів її вирішення називали відновлення виробництва НК-25, однак це складний і дорогий процес, який може тривати роками.

Іншим варіантом була заміна НК-25 на двигуни НК-32-2, які використовують на стратегічних бомбардувальниках Ту-160. Таку ідею планували реалізувати в модернізованій версії Ту-22М3М. Крім нових двигунів, вона мала отримати оновлену електроніку, розширену номенклатуру озброєння та штангу дозаправлення в повітрі.

Однак програма модернізації фактично провалена за строками. РФ планувала довести 30 літаків Ту-22М3 до рівня Ту-22М3М ще до 2021–2022 років. Натомість станом на середину 2026 року відомо лише про два тестові зразки: один показали 2018 року, другий — у 2023-му.

При цьому немає підтверджень, що на ці літаки вже встановлювали двигуни НК-32-2. Ймовірно, навіть тестові Ту-22М3М досі літають зі старими НК-25.

Додатковою проблемою для РФ є те, що НК-32-2 виробляють у дуже малих кількостях. Насамперед вони потрібні для модернізації та спроб поновлення виробництва Ту-160М. Тому навіть у разі успішної інтеграції цих двигунів на Ту-22М3 переоснащення всього парку могло б зайняти багато років.

З огляду на це російські Ту-22М3 можуть і надалі регулярно падати з “технічних причин”. Якщо проблему з двигунами не вирішать, частина цих бомбардувальників з часом може взагалі припинити польоти.

Раніше ми повідомляли, що від 2022 року РФ могла втратити більшість боєздатних Ту-22М3. За оцінками, нині в Росії може залишатися лише близько 9–10 робочих бомбардувальників цього типу.

Нагадаємо, поблизу російського Орська розбився навчальний літак Diamond DA42, унаслідок чого загинули інструктор і двоє курсантів Санкт-Петербурзького університету цивільної авіації. Інцидент вкотре підкреслив проблеми з якістю та безпекою авіатехніки, яку РФ збирає самотужки після запровадження санкцій.

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