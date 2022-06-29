Бомбив дітей у Сирії, а його 7-річну доньку загризли собаки в Росії: моторошна історія льотчика-зрадника з Криму

Бомбив дітей у Сирії, а його 7-річну доньку загризли собаки в Росії: моторошна історія льотчика-зрадника з Криму

7-річну доньку льотчика-зрадника з Криму Антона Канорського у Росії посеред вулиці загризли собаки.

Він перед тим бомбардував Сирію та вбивав там дітей, проте це повернулось до нього бумерангом. Зараз авіаполк, в якому служить зрадник, бомбардував торговельний центр у Кременчуці.

Про це у Facebook написала українська письменниця Оксана Забужко.

Письменниця пригадала моторошну історію, яка трапилася поблизу міста Чита у січні 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення РФ до України. Там 7-річну дівчинку, яка поверталася з уроків музики, посеред вулиці загризли собаки. Виявилось, що це донька Антона Канорського - зрадника з Криму, який 2014 року перейшов на бік Росії. Згодом він бомбардував Сирію, вбиваючи там дітей, та навіть у Кремлі отримав за це нагороду від Путіна.

Фото: dailymail.co.uk

"Преса смакувала жахливі подробиці: відгризену собаками дитячу ногу так і не знайшли, ховали в закритій труні, бо личко теж було погризене, мама через звістку про трагедію потрапила до лікарні... І тільки в кримських пабліках промайнула новина, од якої мені справді пішов мороз поза шкірою: виявляється, 2014 рік Антон Канорський ще зустрів українцем - у складі військової частини, розташованої в Криму", - написала Забужко.

Письменниця наголосила, що така моторошна смерть дитини може бути карою Бога через те, що він зрадив Україну та вбивав невинних дітей у Сирії.

"Була колись така страшна українська лайка - "а щоб тебе собаки з'їли!" Виявилося, може бути ще страшніше – зраджуєш Україну, стаєш росіянином, і зразу ж, одним пакетом - убивцею сирійських дітей, після чого собаки з'їдають уже не тебе, а твою дитину. Ось така кар’єра майора Канорського. Прекрасна, як на мене, - хоч під скло став. Ні, не хочу я їх бачити в Гаазі. Я знаю від Славенки Дракуліч (почитайте її "Вони б і мухи не скривдили"), як там убивці Сребреніци грають у футбол і користуються бібліотекою. Нафіґ. Я бажаю їм не нашої людської справедливості, кривої й кострубатої, а Божої. Такої, як отримав Антон Канорський", - наголосила письменниця.

Фото: dailymail.co.uk

Нагадаємо, від початку війни російські окупанти вбили в Україні 341 дитину, понад 627 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

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