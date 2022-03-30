Борис Джонсон хоче відправити Україні більш смертоносну зброю, бо вважає, що Путін ще "насолить"

Борис Джонсон хоче відправити Україні більш смертоносну зброю, бо вважає, що Путін ще "насолить"

Наразі уряд розглядає питання про те, яку військову техніку можна надати.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що хоче надати Україні більш смертоносну зброю, адже вважає, що президент РФ Володимир Путін ще "насипить солі на рани".

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Про це Борис Джонсон сказав 29 березня на брифінгу Кабінету міністрів, інформує The Times.

Під час брифінгу також виступив адмірал сер Тоні Радакін і сказав, що ситуація переросла в "більш традиційну війну", оскільки Україна перейшла від спроб дати відсіч російським силам до утримання позицій та повернення територій.

Він додав, що Велика Британія переходить у "нову фазу" у своїй підтримці України. Наразі уряд розглядає питання про те, яку військову техніку можна надати.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії повідомила, що заяви Міноборони Росії про виведення деяких своїх підрозділів з Київського напрямку можуть свідчити про те, що в Кремлі визнали втрату ініціативи в регіоні. Водночас там прогнозують, що відведені війська Росія планує залучити для свого наступу в зоні ООС.

У Генштабі ЗСУ заявили, що так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті ввести в оману військове керівництво ЗСУ та створити хибну уяву щодо відмови окупантів від оточення Києва.

Водночас прессекретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що це не відведення військ, а переміщення. За його словами, Росія передислоковує війська для наступу на інші райони України. Він додав, що не потрібно "обманювати себе заявами Росії" нібито про відведення військ.

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