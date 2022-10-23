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Борис Джонсон не висуватиме свою кандидатуру на посаду прем'єра Великої Британії - ЗМІ

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Борис Джонсон не висуватиме свою кандидатуру на посаду прем'єра Великої Британії - ЗМІ

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Джонсон не буде брати участь у виборах.

Борис Джонсон оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів та прем'єр-міністра Великої Британії.

Про це 23 жовтня повідомляє ВВС.

За його словами, незважаючи на підтримку депутатів, необхідну для балотування, він дійшов висновку, що "це було б просто неправильно", оскільки "ви не можете керувати ефективно, якщо у вас немає об’єднаної партії в парламенті"

Нагадаємо, що колишній прем'єр Великобританії Борис Джонсон отримав підтримку понад 100 депутатів-консерваторів, необхідну для участі у виборах.

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс під час виступу на Даунінг-стріт 20 жовтня заявила, що йде у відставку.  На посаді очільниці уряду Британії вона пробула лише 44 дні, що є найкоротшим терміном в історії країни.

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