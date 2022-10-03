Борис Джонсон отримав нову посаду і співпрацюватиме з Україною

Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон стане новим главою групи дружби з Україною Консервативної партії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Чинний глава групи, ексміністр культури Великої Британії Джон Віттінгдейл, оголосив про свого наступника на з’їзді Консервативної партії. Ним став улюбленець мільйонів українців, експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон.

За словами Віттінгдейла, Джонсон - "багато в чому очевидна і найбільш гідна людина, щоб очолити цю організацію, тому що він був першою людиною, не лише у цій країні, а й у всьому західному світі, який так рішуче виступив на підтримку українського народу".

Сам Борис Джонсон на заході був відсутнім.

"Борис шкодує, що не може бути з нами сьогодні, але він висловив свою повну підтримку тому, у що ми всі віримо, і нашій подальшій підтримці України", - сказав Віттінгдейл.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський провів підсумкову розмову з прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

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