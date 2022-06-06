Борис Джонсон отримав вотум довіри і залишається прем'єр-міністром Великої Британії

Раніше 28 депутатів-консерваторів публічно закликали Бориса Джонсона піти у відставку.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав вотум довіри серед обраних членів Консервативної партії 211 голосами проти 148.

Про це повідомляє The Guardian.

Щоб залишитися на своїй посаді, Джонсону необхідно було заручитися підтримкою щонайменше 50% усіх депутатів-консерваторів плюс один, тобто щонайменше 180 із 359 парламентарів.

Тепер очільник уряду Великої Британії буде захищений від подібних викликів своєму керівництву протягом 12 місяців.

Раніше 28 депутатів-консерваторів публічно закликали Бориса Джонсона піти у відставку.

Підставою для відставки Джонсона називають гучний скандал із вечірками в розпал локдауну та пандемії COVID-19 у травні 2020 року. Сам Джонсон публічно вибачився за цей скандал, але відмовився залишати посаду.

Зазначимо, що на посаді прем'єр-міністра Джонсон надає Україні величезну підтримку на всіх фронтах. Політик одним із перших серед західних лідерів особисто приїздив до України, де побачив звірства російської армії, а також зустрічався із президентом Володимиром Зеленським.

Також 3 травня Джонсон виступив онлайн у Верховній Раді, ставши першим світовим лідером, який звернувся у такому форматі до українських депутатів від початку повномасштабного російського вторгнення до України. У своїй історичній промові він вкотре назвав напад Росії злочином і зазначив, що Україна обов'язково переможе у цій війні.

Британія під керівництвом Бориса Джонсона є одним із лідерів фінансової та військової допомоги Україні у війні з РФ. Українці ж своєю чергою називають Джонсона "великим другом" України.

Джонсон запропонував Зеленському створити альтернативу ЄС

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