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Борис Джонсон заговорив українською та висловив захоплення героїзмом нації та мужністю президента - відео

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Джонсон наголосив, що Британія надалі буде збільшувати та посилювати санкції проти Росії.

Прем'єр-міністр Великою Британії Борис Джонсон записав відеозвернення не лише до тих українців, які проживають на Батьківщині, а до тих, хто за кордоном. Свій виступ британський прем'єр розпочав українською мовою.

Відеозапис звернення опублікували на офіційній сторінці Бориса Джонсона.

"Я звертаюся до українців у Великобританії, та тих, хто зараз в Україні та сусідніх країнах", – розпочав свій виступ Джонсон. Підпис до публікації також був українською мовою: "Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто перебуває в Україні та сусідніх країнах".

Все ж потім Джонсон перейшов на англійську мову. "Мені важко уявити, що зараз насправді відчувають українців, в яких знищено все, що вони люблять. Велика Британія і надалі підтримуватиме Україну, і зі своїми партнерами зробить все для тиску на Путіна, аж допоки той не зупинить військову агресію", - вислов підтримку Джонсон.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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