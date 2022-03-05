Борис Джонсон заговорив українською та висловив захоплення героїзмом нації та мужністю президента - відео

Джонсон наголосив, що Британія надалі буде збільшувати та посилювати санкції проти Росії.

Прем'єр-міністр Великою Британії Борис Джонсон записав відеозвернення не лише до тих українців, які проживають на Батьківщині, а до тих, хто за кордоном. Свій виступ британський прем'єр розпочав українською мовою.

Відеозапис звернення опублікували на офіційній сторінці Бориса Джонсона.

"Я звертаюся до українців у Великобританії, та тих, хто зараз в Україні та сусідніх країнах", – розпочав свій виступ Джонсон. Підпис до публікації також був українською мовою: "Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто перебуває в Україні та сусідніх країнах".

Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах. pic.twitter.com/Wk68dfmM8K — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022

Все ж потім Джонсон перейшов на англійську мову. "Мені важко уявити, що зараз насправді відчувають українців, в яких знищено все, що вони люблять. Велика Британія і надалі підтримуватиме Україну, і зі своїми партнерами зробить все для тиску на Путіна, аж допоки той не зупинить військову агресію", - вислов підтримку Джонсон.



