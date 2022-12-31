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Борис Джонсон здивував новорічними передбаченням: згадав про Путіна і Китай

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Борис Джонсон здивував новорічними передбаченням: згадав про Путіна і Китай

Фото: Associated Press

За кілька годин до опівночі колишній британський прем’єр передбачив, яким буде 2023 рік.

Британський політик Борис Джонсон, який недавно займав посаду очільника уряду і через прихильність до України отримав прізвисько “Джонсонюк”, оприлюднив свої новорічні передбачення.

Відео з прогнозами на новий рік увечері 31 грудня він опублікував у Twitter.

“Ось мої новорічні передбачення! Інфляція продовжуватиме знижуватися. Китай оговтається від омікрон. Путін програє в Україні”, - заявив Борис Джонсон. 

Загалом, за його словами, 2023 рік буде значно кращим, ніж 2022. 

“Наважтеся мріяти. Щасливого Нового року!” - закликав колишній британський прем’єр-міністр.

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон привітав українських військовослужбовців з Днем Збройних Сил України, а згодом виголосив вітання з Різдвом українською мовою.

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Дата публікації
Перегляди
1115
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