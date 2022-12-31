Борис Джонсон здивував новорічними передбаченням: згадав про Путіна і Китай

За кілька годин до опівночі колишній британський прем’єр передбачив, яким буде 2023 рік.

Британський політик Борис Джонсон, який недавно займав посаду очільника уряду і через прихильність до України отримав прізвисько “Джонсонюк”, оприлюднив свої новорічні передбачення.

Відео з прогнозами на новий рік увечері 31 грудня він опублікував у Twitter.

“Ось мої новорічні передбачення! Інфляція продовжуватиме знижуватися. Китай оговтається від омікрон. Путін програє в Україні”, - заявив Борис Джонсон.

Here are my New Year predictions! Inflation will continue to turn down. China will recover from omicron. Putin will lose in Ukraine. And, all in all, 2023 will be a considerable improvement on 2022. Dare to dream. Happy New Year! pic.twitter.com/qjpR4ropGA — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 31, 2022

Загалом, за його словами, 2023 рік буде значно кращим, ніж 2022.

“Наважтеся мріяти. Щасливого Нового року!” - закликав колишній британський прем’єр-міністр.

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон привітав українських військовослужбовців з Днем Збройних Сил України, а згодом виголосив вітання з Різдвом українською мовою.

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