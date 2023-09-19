"Боротьба не завершена": генерал Марк Міллі в Рамштайні сказав, яку територію Україна вже повернула

За словами генерала, Росія зробила найбільшу за всі часи стратегічну помилку, коли вдерлася до України, де вже зросли покоління вільних і незалежних людей, які не зупиняться, поки не відновлять свободу й незалежність своєї країни.

Україна вже визволила понад 54% окупованої Росією території. Однак боротьба ще не завершена.

Про це сьогодні в німецькому Рамштайні на пресконференції за підсумками 15-го засідання Контактної групи з питань оборони України заявив голова комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

На думку Міллі, Україна досягає поступового та повільного успіху, кожного дня досягає прогресу за підтримки міжнародних партнерів. Але ця боротьба ще не завершена.

Генерал назвав, що може уповільнити рух ЗСУ.

"З наближенням зими земля стане вологою, потім прийдуть морози. Але з розмов, які я мав, українці не мають наміру зупинятися навіть зимою. Вони володіють стратегічною ініціативою, і вони продовжуватимуть це, поки кінцева мета не буде досягнута", - сказав американський генерал.

Він нагадав, що українці є вільними й незалежними від 1991 року, зросли покоління людей у "військовому" віці, які зараз воюють на лінії фронту і не знають нічого, окрім вільної й суверенної України. Тож українці воюватимуть, поки не досягнуть остаточної мети, в цьому, за словами генерала, "нульові сумніви".

Водночас, зауважив Міллі, війна триває. На окупованих Росією територіях зосереджені кілька сотень тисяч російських військових, яких президент Путін мобілізував торік, щоб відновити величезні втрати.

"Ці сотні тисяч російських військових перебувають у траншеях просто зараз. Вони не дуже добре треновані, з не дуже добрим управлінням, вони зазнають величезних втрат, але вони там є. Для України прорвати ці кілька сотень тисяч російських військ, - це жорсткий бій. Вони звільнили понад 54% територій України, але ще багато треба пройти", - заявив Міллі.

Щодо критики деяких західних експертів, які зазначали, що наступ ЗСУ просувається повільно, Міллі зазначив: саме в цьому й полягає різниця між війною й папером.

"Там - реальні люди, в реальних машинах, які діють на реальних мінних полях, які підриваються, гинуть, отримують поранення. Коли це трапляється, ми, які були в бою, знаємо про це, - речі уповільнюються. З обох сторін. Тож не є несподіваним, що український наступ просувається повільніше, ніж передбачалося", - зауважив генерал Міллі.

Він наголосив, що українській армії доводиться проривати багато ешелонів російської оборони, які встигли звести росіяни, зі складними перешкодами, мінними полями, із "зубами дракона", колючим дротом, укріпрайонами, - з усім, що становить глибину оборони, яку українці проривають крок за кроком.

Нагадаємо, 19 вересня в Німеччині стартувало 15-те засідання у форматі "Рамштайн", де наразі присутні 50 країн. На засідання вже прибули міністр оборони України Рустем Умєров, міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

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