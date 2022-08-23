"Боротьба за Крим є частиною боротьби за визволення України" - прем'єр-міністр Італії Драґі

Італія висловила непохитну підтримку України і вчергове підкреслила, що російська окупація Криму у березні 2014 року була неприйнятним актом агресії, грубим порушенням міжнародного права.

Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі під час виступу на другому саміті Кримської платформи 23 серпня.

"Італія постійно засуджувала незаконну анексію Криму з боку Росії та поступову мілітаризацію півострова. Ми глибоко стурбовані погіршенням ситуації з правами людини у Криму та виступає разом із кримсько-татарською громадою проти насильства та несправедливості, від яких вона страждає. Боротьба за Крим є частиною боротьби за визволення України. У лютому російські війська використали Крим як плацдарм для нападу на півдні України, включно з Херсоном і продовжують використовувати Крим для створення військового тиску на інші території, зокрема на Миколаїв, Одесу. В той час, як Росія намагається підпорядкувати собі нові частини української території, міжнародне співтовариство не може відвести свій погляд від цього. Росія повинна припинити свою незаконну окупацію, свої жорстокі напади на цивільних осіб", - зазначив він.

Маріо Драґі підкреслив, що Італія продовжить підтримувати Україну.

"Ми з вами у вашій боротьбі проти вторгнення Росії. Ми з вами у цій боротьбі за відновлення територіальної цілісності України, захисту вашої демократії та незалежності", - резюмував він.

Нагадаємо, Макрон закликав РФ припинити війну та вивести війська з України.

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