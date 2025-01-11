Боротьба за лояльність Трампа: у Маска з'явився конкурент, який недавно вийшов із в'язниці

У ЗМІ зауважують, що зближення Маска з Трампом викликає невдоволення у його ексрадника Стіва Беннона, який восени вийшов з в'язниці.

Колишній радник новообраного президента Трампа Стів Беннон, який восени вийшов з в'язниці, може скласти конкуренції мільярдерові Ілону Маску, як союзнику Трампа.

Про це пише німецьке видання BILD.

Журналісти зауважили, що наразі одним із найвпливовіших союзників Трампа називають мільярдера Ілона Маск. Новообраний президент заявляв, що збирається призначити його радником з питань ефективності.

Однак таке зближення Маска з президентом викликає невдоволення у ексрадника Трампа Стіва Беннона.

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"Беннон, який нещодавно відбув чотиримісячний тюремний термін за «неповагу до Конгресу» і знову з'явився в оточенні Трампа в його резиденції Мар-а-Лаго, не приховує свого негативного ставлення до Маски. Зокрема він вважає технологічного магната дуже небезпечним для Трампа і хоче завадити йому отримати доступ до Білого дому", – пише BILD.

На думку Беннона, Маск прагне досягти ще більшого багатства та впливу. І саме для цього мільярдер нібито і став членом команди Трампа. А наближеність до Білого дому допоможе Маску убезпечити успішність своїх проектів та укласти вигідніші контракти.

Натомість журналісти вважають, що Трамп, повернувшись до Білого дому, шукатиме баланс між прагматизмом Маска та радикальними ідеями Беннона.

Зауважимо, що на початку цього року Беннон уже вступав у перепалку з Маском – він порадив мільярдерові "сісти на місце позаду і вчитися".

Він додав, що не варто у перший же день перебування у команді лізти на трибуну і починати читати людям лекції про те, як має бути.

"А якщо ви це робитимете, ми розіб’ємо вам обличчя", – заявив Беннет, передає Zn.

Раніше британські політики закликали Трампа переглянути стосунки з Ілоном Маском.

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