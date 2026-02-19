Боротьба за владу в КНДР: хто може замінити Кім Чен Ина

Кім Чен Ин / © Associated Press

Суперництво за лідерство у Північній Кореї між впливовою сестрою диктатора Кім Йо Чен та його юною донькою Кім Чу Е може завершитися стратою однієї з них. Провідні аналітики застерігають, що відсутність чітко визначеного механізму передачі влади в КНДР створює підґрунтя для внутрішнього конфлікту з летальними наслідками для представників правлячої династії.

Про це пише Daily Mail.

За даними розвідки Південної Кореї, підліток Кім Чу Е наразі є найбільш імовірною кандидатурою на роль майбутнього лідера країни. Її регулярні появи на офіційних заходах поруч із батьком свідчать про намір Кім Чен Ина продовжити династію у четвертому поколінні.

Проте на заваді цим планам стоїть 38-річна Кім Йо Чен — кураторка пропагандистського відділу, яка фактично є другою за впливовістю особою в державі та має значну підтримку серед військових і політичних еліт. Експерти наголошують, що в умовах північнокорейського режиму поразка у боротьбі за трон означає фізичне знищення.

«Програшну сторону можуть зачистити з крайньою упередженістю. Це призведе до відправлення в жорстокі трудові табори, страт — потенційно навіть публічних — або покарання для всіх родичів», — зазначає історик Корейського університету Федір Тертицький у коментарі для Daily Mail.

Аналітик з Оксфордського університету Едвард Хауелл нагадує, що родинні зв’язки в КНДР ніколи не були гарантією безпеки.

«Ми не можемо виключати можливості боротьби за владу між тіткою та племінницею. Історія Північної Кореї вчить нас: ніхто, навіть представник династії Кім, не перебуває у безпеці», — підкреслює Хауелл.

Як приклад експерти наводять розправу Кім Чен Ина над власним дядьком і наставником Чан Сон Тхеком у 2013 році. Його було страчено за звинуваченням у контрреволюційній діяльності лише через два роки після приходу племінника до влади. Подібний сценарій може повторитися, якщо Кім Чен Ин не встигне офіційно призначити спадкоємицю до моменту своєї недієздатності, що спровокує силовий сценарій захоплення контролю.

