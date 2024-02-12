Боррель різко висловився про заяви Трампа щодо погроз союзникам у НАТО

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що вважає несерйозними і безвідповідальними заяви Дональда Трампа про те, що він погрожував комусь із союзників “заохотити Росію до агресії”, але зазначив, що очікує ще багато подібного.

Про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед неформальною зустріччю міністрів країн ЄС з питань розвитку.

Борреля попросили прокоментувати розповідь Дональда Трампа про те, як він погрожував комусь із союзників у НАТО “заохотити Росію до агресії”, переконуючи збільшувати видатки на колективну оборону.

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“Дозвольте мені побути саркастичним. Під час цієї кампанії ми побачимо і почуємо дуже багато різного. НАТО не може розглядатися як альянс “за принципом меню”, як альянс, де має роль людський фактор — хто є президентом у конкретний момент часу, де може бути сьогодні “так”, завтра вже “ні”...

Годі, давайте говорити про це серйозно. НАТО або існує, або не існує. Але я не буду витрачати час на коментування якихось дурниць, які будуть озвучуватися під час цієї виборчої кампанії у США”, — відповів високий представник ЄС із закордонних справ.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп, який хоче переобрання на другий президентський термін, заявив, що заохочуватиме Росію атакувати будь-кого із союзників США по НАТО, які, на його думку, не виконали свої фінансові зобов'язання.

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