Боррель розповів, від чого залежить доля російського "Північного потоку-2"

Запуск трубопроводу пов'язаний з будь-яким потенційним конфліктом з РФ через Україну.

Доля російського газопроводу "Північний потік-2" пов'язана з будь-яким потенційним конфліктом з РФ через Україну.

Про це заявив керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель, пише Reuters.

За його словами, у разі деескалації конфлікту рішення про запуск проєкту буде перебувати в руках німецьких і європейських регуляторів.

"Звичайно, функціонування цієї інфраструктури також буде залежати від розвитку подій на Україні і відносин Росії. Ви не можете собі уявити, що ми думаємо, з одного боку, про введення санкцій проти Росії, про всяк випадок - а з іншого боку, про відкриття інфраструктури. Це, звичайно, пов'язано з військовою ситуацією в Україні", - заявив Боррель.

Як повідомлялося, у німецькому Міністерстві оборони вважають російський трубопровід "Північний потік-2" суто економічним проєктом. Очільниця Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, не варто змішувати російський газопровід із конфліктом між Україною та РФ.

Крім того, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що Німеччина вирішила призупинити сертифікацію газопроводу,бо він не відповідає вимогам Євросоюзу. Політикиня наголосила на тому, що запуск трубопроводу має геополітичний характер.

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