Боррель закликав Захід збільшити допомогу, щоб "не занурити Україну в темряву"

Росія напередодні зими намагається вивести з ладу українську енергетичну інфраструктуру напередодні зими. У відповідь західним союзникам необхідно активізувати надання ППО для України.

Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, пише Reuters.

Росія активізуавала атаки останніми тижнями напередодні зими.

"Очевидно, що Росія хоче занурити Україну в темряву та холод. Наближається зима, і після нападів РФ на енергетичні об’єкти потужність виробництва енергії в Україні скоротилася на дві третини", - сказав Боррель.

Зазначається, раніше міністри закордонних справ ЄС та міністри G7 провели переговори з українськими офіційними особами, включаючи міністра закордонних справ Андрія Сибігу, щоб обговорити, як допомогти Україні в найближчі тижні.

"Ми маємо підтримувати Україну не лише забезпечуючи військовий потенціал, але й потужності з виробництва електроенергії. Інакше цю країну чекає дуже важкий час взимку", - зазначив Боррель.

Тоді як минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про надання кредиту Україні на суму до 35 мільярдів євро, заявивши, що він необхідний для захисту країни від нападів Росії та допомоги їй пережити зиму.

"Обидві речі мають бути зроблені одночасно. Немає сенсу надавати генератор сьогодні, якщо він буде знищений завтра", - акцентував Боррель.

Нагадаємо, вночі проти 24 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну 85 засобами повітряного нападу: різними ракетами і безпілотниками Shahed. Сили ППО знищили 66 ударних БпЛА.

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