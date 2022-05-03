Боррель заявив, що в Росії від платіжної системи SWIFT відключать навіть "Сбербанк"

Боррель заявив, що в Росії від платіжної системи SWIFT відключать навіть "Сбербанк"

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що у шостому санкційному пакеті проти Росії будуть ще кілька банків, яких відключать від платіжної системи SWIFT.

За інформацією закордонних ЗМІ, у санкційний перелік потрапить і найбільший банк Росії "Сбербанк".

Про це повідомляє AFP.

"(У нових санкціях ЄС – ред.) щодо банківського сектору РФ буде більше банків, які відключать SWIFT", – сказав Боррель.

За його словами, шостий пакет санкцій проти Росії ухвалять вже на наступній зустрічі послів країн-членів ЄС. Такі засідання заплановані на 10 й 16 травня.

Нагадаємо, Європейський союз збирається запроваджувати нафтове ембарго поступово до кінця 2022 року.

Нафтове ембарго: які обмеження чекають на Росію в новому санкційному пакеті ЄС

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