Боррель заявив, що в Росії від платіжної системи SWIFT відключать навіть "Сбербанк"

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що у шостому санкційному пакеті проти Росії будуть ще кілька банків, яких відключать від платіжної системи SWIFT.
За інформацією закордонних ЗМІ, у санкційний перелік потрапить і найбільший банк Росії "Сбербанк".
Про це повідомляє AFP.
"(У нових санкціях ЄС – ред.) щодо банківського сектору РФ буде більше банків, які відключать SWIFT", – сказав Боррель.
За його словами, шостий пакет санкцій проти Росії ухвалять вже на наступній зустрічі послів країн-членів ЄС. Такі засідання заплановані на 10 й 16 травня.
Нагадаємо, Європейський союз збирається запроваджувати нафтове ембарго поступово до кінця 2022 року.
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