Боса мафії "Коза ностра" видала ніжка стола його сестри: як викрили чоловіка (фото)

Затримати ватажка сицилійської мафії "Коза ностра" Маттео Мессіну Денаро допомогла зашифрована записка, захована в ніжку стола у будинку його сестри.

Про це повідомляє "BBC News Україна" із посиланням на опублікований італійською поліцією ордер на 57 сторінок.

У цьому ордері йдеться про арешт сестри мафіозі 67-річної Розалії Мессіни Денаро.

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Правоохоронці знайшли записку під час операції в будинку Розалії у сицилійській комуні Кастельветрано. Оперативник під прикриттям прийшов до жінки додому, аби встановити пристрій для прослуховування. Саме тоді він і натрапив на записку, яка була загорнута всередину алюмінієвої ніжки стола.

Правоохоронець зафіксував знахідку на фото. Вона виявилася так званим "піцціно" – написаним за допомогою шифру посланням, який у мафії застосовують для комунікації на високих рівнях. Саме за допомогою таких записок Денаро спілкувався зі своїми рідними та близькими.

Фото: CARABINIERI

Коли записку вдалося розшифрувати, з’ясувалося, що в ній ішлося про боротьбу Денаро з раком прямої кишки.

16 січня мафіозі був затриманий у приватній клініці в Палермо. Учасниками операції були поліція та близько сотні військових.

У поліції заявили, що Розетта не тільки розпоряджалася листами свого брата, а й виконувала функції скарбника угрупування. У "піцціно" її назвали "Фраголіне" або "велика полуниця". Жінка отримувала від брата вказівки спалювати записки, однак не дослухалася до них. Сестру мафіозі теж затримали на Сицилії.

В ордері на арешт Розетти йдеться, що "історичне затримання (її брата – ред.) стало можливим завдяки записці, яку жінка з необережності зберегла, хоча і сховала".

Сестру Денаро звинувачують в тому, що вона брала участь в організованому злочинному угрупуванні, допомагала брату уникнути кримінального покарання та виконувала функції лідера організації.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, про затримання Маттео Денаро стало відомо в середині січня 2022 року. Він перебував у розшуку 30 років.

2002 року Денаро заочно арештували та засудили до довічного ув'язнення за організацію численних вбивств, зокрема, за вбивство прокурорів, за викрадення, катування та вбивство 11-річного хлопчика, батько якого тежбув членом мафії, але виступив як свідок державного обвинувачення.

За даними слідства, Денаро керував рекетирами, курував незаконну утилізацію відходів, відмивання грошей та обіг наркотиків для могутнього синдикату організованої злочинності "Коза Ностра" (у перекладі з італійської – "наша справа").

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