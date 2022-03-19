Bosch припинила постачати до Росії компоненти для вантажівок, бо Кремль використовує їхню продукцію у війні

Таке рішення ще більше ослабить російську армію та економіку.
Німецька компанія Bosch оголосила про зупинку постачання компонентів для вантажівок до Росії та російським клієнтам, бо РФ використовувала її продукцію у воєнних цілях.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Український міністр переконаний, що таке рішення ще більше ослабить російську армію та економіку.
"Через ознаки того, що продукція Bosch – усупереч місцевим договірним угодам – могла використовуватися в нецивільних цілях, ми припинили постачання компонентів для вантажівок до Росії та російським клієнтам". Крім того, очікується повна зупинка виробництва на російських заводах, зокрема заводі побутових товарів у Санкт-Петербурзі", - йдеться у заяві концерну.
Кулеба наголосив, що продовжать виявляти всі факти спонсорування іноземними компаніями російської військової машини та тиснути задля негайного виходу іноземних бізнесів з РФ.
"Закликаю всіх небайдужих громадян брати активну участь в цьому процесі та підвищувати тиск. Росія сьогодні — це вбивства, брехня та варварство. Працювати з нею у будь-якій формі для міжнародної компанії не лише аморально, але і несе прямі репутаційні та фінансові збитки", - зазначив очільник МЗС.
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