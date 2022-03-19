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Bosch припинила постачати до Росії компоненти для вантажівок, бо Кремль використовує їхню продукцію у війні

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Bosch припинила постачати до Росії компоненти для вантажівок, бо Кремль використовує їхню продукцію у війні

bosch.ua

Таке рішення ще більше ослабить російську армію та економіку.

Німецька компанія Bosch оголосила про зупинку постачання компонентів для вантажівок до Росії та російським клієнтам, бо РФ використовувала її продукцію у воєнних цілях.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Український міністр переконаний, що таке рішення ще більше ослабить російську армію та економіку.

"Через ознаки того, що продукція Bosch – усупереч місцевим договірним угодам – могла використовуватися в нецивільних цілях, ми припинили постачання компонентів для вантажівок до Росії та російським клієнтам". Крім того, очікується повна зупинка виробництва на російських заводах, зокрема заводі побутових товарів у Санкт-Петербурзі", - йдеться у заяві концерну.

Кулеба наголосив, що продовжать виявляти всі факти спонсорування іноземними компаніями російської військової машини та тиснути задля негайного виходу іноземних бізнесів з РФ.

"Закликаю всіх небайдужих громадян брати активну участь в цьому процесі та підвищувати тиск. Росія сьогодні — це вбивства, брехня та варварство. Працювати з нею у будь-якій формі для міжнародної компанії не лише аморально, але і несе прямі репутаційні та фінансові збитки", - зазначив очільник МЗС.

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