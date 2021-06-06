Боснійка після 20 років судів за свою землю домоглася знесення сербської церкви

Жінка втратила землю ще під час війни 1992-1995 років

Боснійська влада зруйнувала незаконно побудовану сербську церкву на землі, що належить боснійській жінці, яка за неї вела боротьбу 20 років у судах.

Про це пише видання "Euronews".

Робітники та будівельна техніка прибули до саду Фати Орлович в селі Конєвич-Поле і за допомогою крана вони опустили дзвони церкви та її вежі. Це стало можливо після того, як Європейський суд з прав людини постановив, що влада повинна знести церкву. У постанові також зазначено, що Боснія повинна буде виплатити родині загальну шкоду в розмірі 31 000 євро.

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Церква була побудована незабаром після того, як родину Орлович виселили із села під час боснійської війни 1992-1995 років. Чоловік Орлович був серед приблизно 8000 боснійських чоловіків та хлопців, убитих сербськими військами в Боснії в Сребрениці в 1995 році. Різанина в Сребрениці була міжнародно визнана єдиним геноцидом в Європі з часів Другої світової війни.

Після повернення до свого села після війни прохання про знесення церкви від власниці землі було проігноровано. Тож у 2000 році вона розпочала судовий процес.

Після знесення церкви місцеві чиновники заявляють, що відбудують її біля в’їзду до села.

Боснія залишається глибоко етнічно розділеною після закінчення війни в рамках посередницької угоди про мир, укладеної в США в 1995 році. У результаті конфлікту було вбито понад 100 000 людей, а також було мільйони переселенців.

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