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Боснійка після 20 років судів за свою землю домоглася знесення сербської церкви

Боснійка після 20 років судів за свою землю домоглася знесення сербської церкви

Боснійка після 20 років судів за свою землю домоглася знесення сербської церкви

Associated Press

Жінка втратила землю ще під час війни 1992-1995 років

Боснійська влада зруйнувала незаконно побудовану сербську церкву на землі, що належить боснійській жінці, яка за неї вела боротьбу 20 років у судах. 

Про це пише видання "Euronews".

Робітники та будівельна техніка прибули до саду Фати Орлович в селі Конєвич-Поле і за допомогою крана вони опустили дзвони церкви та її вежі. Це стало можливо після того, як Європейський суд з прав людини постановив, що влада повинна знести церкву. У постанові також зазначено, що Боснія повинна буде виплатити родині загальну шкоду в розмірі 31 000 євро.

Церква була побудована незабаром після того, як родину Орлович виселили із села під час боснійської війни 1992-1995 років. Чоловік Орлович був серед приблизно 8000 боснійських чоловіків та хлопців, убитих сербськими військами в Боснії в Сребрениці в 1995 році. Різанина в Сребрениці була міжнародно визнана єдиним геноцидом в Європі з часів Другої світової війни.

Після повернення до свого села після війни прохання про знесення церкви від власниці землі було проігноровано. Тож у 2000 році вона розпочала судовий процес. 

Після знесення церкви місцеві чиновники заявляють, що відбудують її біля в’їзду до села.

Боснія залишається глибоко етнічно розділеною після закінчення війни в рамках посередницької угоди про мир, укладеної в США в 1995 році. У результаті конфлікту було вбито понад 100 000 людей, а також було мільйони переселенців.