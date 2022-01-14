Боялася заразитися: учителька привезла свого 13-річного сина для тестування на COVID-19 в багажнику авто

Боялася заразитися: учителька привезла свого 13-річного сина для тестування на COVID-19 в багажнику авто

Американку звинуватили у створенні небезпеки для дитини.

В американському штаті Техас суд розглянув справу про звинувачення 41-річної вчительки з міста Сайпрес-Фербенкс поблизу Х'юстона у тому, що вона створила небезпеку своїй дитині.

Як повідомляє Daily Mail, жінка привезла 13-річного сина на додаткове тестування на COVID-19, ізолювавши його у багажному відділенні свого автомобіля. У такий спосіб вона намагалася уникнути зараження, оскільки в нього раніше було виявлено коронавірусну інфекцію.

Цей випадок виявився після того, як директор медичного центру почув шум у багажнику автомобіля. Жінка зізналася, що не бачила іншого способу, щоб ізолювати сина. Медик наполіг, щоб хлопець пересів на заднє сидіння. Камери відеоспостереження зафіксували, як підліток вилазить із багажника і пересідає в салон авта.

Техаський суддя Кріс Мортон у четвер, 13 січня, вирішив, що мати не піддавала свого сина “безпосередній небезпеці тілесних ушкоджень”, тому немає підстав для притягнення її до відповідальності. Однак, у поліції збираються оскаржувати це рішення в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, у США у понеділок, 10 січня, зафіксували щонайменше 1,1 мільйона нових випадків захворювання на COVID-19, що є новим світовим рекордом.

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