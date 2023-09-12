Бояться атаки дронів: навколо Москви розміщують нові системи ППО - розвідка Британії

Влада Москви намагається показати, що контролює ситуацію.
У Москві після численних атак безпілотників встановили нові системи ППО.
Про це йдеться у новому звіті розвідки Британі станом на 12 вересня.
Як зазначають британські розвідники, РФ вирішила переглянути структуру своєї системи ППО малої та середньої дальності навколо Москви. Таким чином країна-агресорка намагається захиститися від ледь не щоденних атак на столицю.
На початку вересня 2023 року російські системи ППО СА-22 довкола столиці були розміщені на висотних будинках. Згодом, після ударів по по авіабазах в Енгельсі та Рязані в грудні , Росія також розмістила SA-22 на дахах офіційних будівель у Москві.
"Це майже напевно дозволить системі виявляти та вражати цілі типу БПЛА. Однак, ймовірно, це також покликане служити гучним запевненням громадськості в тому, що влада контролює загрозу", - зазначають у Міноборони Британії.
Тим часом, прикордонники РФ зіткнулися з браком можливостей та обладнання для протистояння можливим транскордонним рейдам на територію РФ, а також для боротьби з так званими "атаками дронів".
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