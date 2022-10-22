Бояться наступу ЗСУ: у Бєлгородській області встановили протитанкові споруди (фото)

Росіяни розмістили захисні споруди, які використовуються як протитанкові загородження, у полях Бєлгородської області.

Бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що у Бєлгородській області почали встановлювати захисні протитанкові споруди.

Про це він повідомив в Telegram-каналі.

"У районах Бєлгородської області розпочали встановлення захисних споруд", – зазначив він.

На фото видно, як у відкритому полі в два ряди розставлені бетонні тетраедри, які зазвичай використовуються як протитанкові загородження.

Зазначимо, що схожі споруди встановили на Донбасі. Вони нібито мають зупинити українські танки у разі наступу.

Ситуація у Бєлгороді

У Бєлгороді та області вже тривалий час відбуваються всілякі негаразди. Так, 19 жовтня у місті сталася пожежа на електричній підстанції, тож частина населеного пункуту залишилася без світла.

21 жовтня у Шебекіно сталася "бавовна", після якої половина міста залишилася без світла. Місцеві повідомляли про "прильоти" поряд із нафтобазою.

Водночас керівник ПВК "Вагнера", олігарх Євген Пригожин заявив, що його представник займається будівництвом "оборонних споруд" та формуванням "народного ополчення" у Бєлгородській області.