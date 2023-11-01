Бояться ударів ATACMS: росіяни перемістили борти Ка-52 та Мі-8 з Бердянська до Таганрога

Стало відомо, що 31 жовтня 2023 року російські загарбники зосередили на авіабазі в місті Таганрог 21 гелікоптер типів Ка-52 та Мі-8. Найімовірніше, це саме ті вертольоти, які армія РФ тримала в аеропорту тимчасово окупованого Бердянська до удару Сил оборони України з використанням ОТРК ATACMS 17 жовтня 2023 року

Про це пише Defense Express із посиланням на супутникове фото, що оприлюднив військовий аналітик Брейді Афрік.

Recent imagery of Russia's Taganrog air base shows several helicopters and large aircraft alongside vehicles and equipment.



This base is one of several used by Russian aircraft operating over Ukraine. pic.twitter.com/rWPkStI7xZ — Brady Africk (@bradyafr) October 31, 2023

Деталі

У виданні зауважують, що станом на 29 жовтня, тобто менше ніж за 2 тижні після удару, борти були виведені з аеродрому Бердянська. Можна припустити, що в Таганрозі перебувають саме ті машини, які зберегли боєздатність. Якщо також зважати на графічні категорії, виходить, що росіяни просто перемістили свої ударні гелікоптери для можливої підтримки військ на інших напрямках.

"Якщо міряти дистанцію до лінії фронту від Таганрога до Волновахи, то там виходить до 130 кілометрів, а для порівняння – відстань від тимчасово окупованого Бердянська до лінії фронту на Запорізькому напрямку складає орієнтовно до 120 кілометрів, і це при тому, що заявлена практична дальність польоту Ка-52 – до 480 кілометрів", – відзначають у Defense Express.

Цілком можливо, додають журналісти, що росіяни мають намір використовувати Таганрог не тільки як новий злітний майданчик для своїх ударних гелікоптерів, але також і як своєрідний "перевалочний пункт" для ремонту своїх "бортів" армійської авіації. Це чудово, що окупанти усвідомлюють: нові удари ATACMS від Сил оборони України по ворожих летовищах є неминучими.

Нагадаємо, російські загарбники розмістили на аеродромі Бельбек під окупованим Севастополем комплекси ППО та радіолокаційні станції. Про це свідчать супутникові знімки.

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