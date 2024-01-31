Бояться втратити робочі місця: кожен п'ятий поляк негативно ставиться до українців - дослідження

Переважно негативно до громадян України налаштована група осіб віком від 25 до 34 років.

Ставлення поляків до українців погіршується. Вони стурбовані тим, що біженці із України можуть забрати їхні робочі місця, а також вважають, що приплив громадян України став причиною повільнішого зростання зарплати.

Про це пише Gazeta PL, посилаючись на експеримент Польського економічного інституту та "Польський барометр ринку праці".

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Відповідно до дослідження, яке провів Personnel Service, 22% громадян Польщі негативно налаштовані щодо українців. Переважно негативно до громадян України налаштована група осіб віком від 25 до 34 років. У більшості позитивне ставлення виражали старші особи віком від 55 років.

Експерт ринку праці, засновник Personnel Service Кшиштоф Інґлот пояснив, що на збільшення негативного наставлення до українців може впливати здорожчання життя, а також занепокоєння власним матеріальним становищем поляків, оскільки поляки все більше бояться, що український працівник може забрати їхню роботу.

"Ми вважаємо їх більш конкурентоспроможними на ринку праці та стурбовані їхнім впливом на темпи зростання заробітної плати. Однак варто підкреслити, що коли робочі місця забирають, це стосується меншості нашого суспільства. Ми усвідомлюємо, що українці заповнюють прогалини, де важко знайти працівників", - заявив експерт.

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Експеримент із резюме

Аналітики Польського економічного інституту провели експеримент підготували 375 фіктивних резюме українок зі схожими навичками. Згодом резюме вони надіслали роботодавцям з різних куточків Польщі. Заявки надсилалися як на посади, що вимагають вищої кваліфікації, так і на пропозиції, зокрема: робота на рецепції, кейтеринг або обслуговування клієнтів.

Частіше до польок відзивались працедавці з пропозицією "простої роботи", ніж складної — 27,6% випадків. До українки перетелефонували у 19,5% випадків. У процесах набору на вищі посади різниця була статистично несуттєвою.

За результатами дослідження, з 375 фіктивних резюме відповідь отримали лише 56 "кандидаток", тобто 15%.

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