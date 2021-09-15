"Боявся наказу про ядерний удар": генерал розповів, як після штурму Капітолія Трампа таємно позбавили "червоної кнопки"

"Боявся наказу про ядерний удар": генерал розповів, як після штурму Капітолія Трампа таємно позбавили "червоної кнопки"

Марк Міллі 8 січня провів секретну нараду в Пентагоні.

Головний військовий радник Трампа та голова Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США генерал Марк Міллі обмежив можливості експрезидента видавати військові укази після захоплення Капітолію в січні 2021 року.

Про це повідомляє CNN з посиланням на нову книгу репортерів The Washington Post Боба Вудворда та Роберта Кости про останні дні президентства Трампа.

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Зазначається, що генерал боявся того, що Трамп видасть указ "про небезпечний військовий удар або про запуск ядерної зброї".

Так, Марк Міллі 8 січня провів секретну нараду в Пентагоні. На ній він повідомив, що будь-які військові накази Трампа повинна бути узгоджені з ним.

Нагадаємо:

6 січня на засіданні Конгресу США повинні були завершити офіційну процедуру підрахунку голосів виборців та оголосити Джо Байдена переможцем. Сотні прихильників чинного на той момент президента Дональда Трампа зібралися біля Капітолія, щоб висловити йому підтримку, і почали штурм будівлі. Конгрес тимчасово зупинив засідання.

будівлі. Конгрес тимчасово зупинив засідання. У заклику до заколоту проти уряду звинуватили Трампа. 13 січня Палата представників підтримала рішення про імпічмент. Однак під час фінального голосування в американському Сенаті необхідних двох третин голосів сенаторів не набрала, тому імпічмент Трампу оголошено не було.

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