"Захист україномовних громадян РФ": боєць ЗСУ зняв російський прапор у селі Курської області (відео)

Так, наші бійці скинули російську триколорну ганчірку з будівлі адмінбудівлі Свердликового на Курщині. Коли саме було зняте відео – не уточнюється.

Відео оприлюднив Юрій Яковенко з позивним "Хорват".

"100 років тому в Курській губернії (області) понад 60% населення побутово послуговувалось українською мовою. А хто ми такі, аби дозволяти комусь утискати україномовних громадян російської федерації?", – іронічно написав він.

ЗСУ зняли російський прапор у Свердліково Курської області

Нагадаємо, російська пропаганда похвалилася відео, на якому окупанти завдають удару ракетою 9М723 ОТРК "Іскандер" по диверсійній групі в Курській області. Це свідчить про те, що у росіян – паніка на всіх рівнях через події в області.

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